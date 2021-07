Andrea Valdiri publicó esa fotografía junto a la bebé entre las historias de su espacio personal de Instagram, en donde tiene más de 6,5 millones de seguidores.

La imagen de la barranquillera, dueña de varios carros de lujo, tuvo una réplica por parte de la cuenta @siguiendofamosos12 en esa misma red social.

Esta fue la publicación en donde compartieron ese momento en el que la modelo apareció con su pequeña, que ha tenido más de 2.842 me gusta y múltiples comentarios.

Los usuarios aprovecharon la oportunidad para opinar en ese espacio acerca de la bebé y advirtieron su gran parecido a la hija mayor de Valdiri, que ya tiene 9 años.

“La verdad, al principio, tenia parecido al innombrable. Ojo que no digo nombres para que no me demanden. Y ahora es supremamente parecida a su hermanita mayor”, dijo una usuaria.