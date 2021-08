Alejandra Azcárate ha estado en el centro de la atención por la situación en la que una avioneta vinculada a su esposo hizo parte de un caso de narcotráfico en Colombia.

La jurado del programa ‘¿Quién es la máscara?’ habló en Instagram acerca de su situación, en un discurso que comenzó con la frase: “Vengo de recorrer durante 2 meses los sótanos del infierno”.

Eso se convirtió en la motivación de burlas y memes de muchos usuarios en las redes sociales, que de paso se extendieron para aquellos famosos que la respaldaron.

La bogotana, que ha publicado cada vez con más frecuencia en sus cuentas personales, reapareció tras un par de días en silencio para responder a una de esas burlas.

Alejandra Azcárate: qué dijo en Twitter a meme de sótanos del infierno

La humorista, a la que le desempolvaron una burla que hizo contra un japonés, apeló a su agudeza para contestar una imagen que ha sido viral sobre la frase de arranque de su declaración.

El meme consiste en un diablo diciéndole a una persona: “Le dije a la Azcárate que me desocupara los sótanos porque no me la aguantaba más y se me instaló aquí”.

Alejandra Azcárate publicó esa imagen de burla y añadió como respuesta: “Pobre man, me le amañé”, en tono jocoso, acerca de ese fragmento de su discurso.

Esta fue la publicación que hizo la presentadora a través de su cuenta de Twitter, donde tiene más de 4,6 millones de seguidores. Allí, ha hecho 5 publicaciones en los últimos días.

La frase de los sótanos del infierno se hizo tan popular que incluso la influenciadora ‘Epa Colombia’ la aprovechó para burlarse de Alejandra Azcárate.