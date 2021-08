Alejandra Azcárate reapareció en su Instagram luego de un periodo de inactividad tras la situación en la que su esposo se vio involucrado en un proceso legal por un avión que tenía su nombre como representante legal y que estaba cargado de droga.

Varias celebridades colombianas mostraron su respaldo a la actriz por esta situación. Claudia Bahamón, Iván Marín, Lorena Meritano, ‘Piter Albeiro’, Catalina Amaya, Catalina Aristizábal, Milena López y Paola Jara fueron algunos de los que expresaron su apoyo.

Lo cierto es que los usuarios en Twitter reaccionaron en especial a las muestras de Lina Tejeiro y Alejandro Riaño por su voz de aliento a Alejandra Azcárate en las redes sociales.

Acerca de esos cuestionamientos, el humorista se pronunció desde su Instagram y confirmó su posición acerca de Azcárate, de quien recordó que es su amiga.

“He visto los comentarios de mi comentario, valga la redundancia, que hice de Alejandra… hombre, yo soy buen amigo en las buenas y en las malas, no sé cómo sean ustedes, pero uno va hasta el final. No me gusta darle la espalda a las personas y trabajo”, afirmó.