Aída Victoria Merlano se puso a responder preguntas en sus redes sociales, así como hace días habló de sus cirugías, y varios de sus seguidores le hicieron algunos cuestionamientos relacionados a Alejandra Azcárate, quien apareció hace unos días hablando de lo mal que la había pasado en los últimos meses.

A diferencia de famosos que dan por hecho la inocencia de Miguel Jaramillo y de la humorista, la ‘influencer’ se limitó a hablar jurídicamente de la situación, pues ella estudio derecho y tiene conocimiento de leyes.

“La gente presume que el ‘man’ es culpable y el debate popular es si ella sabía o no sabía. Da igual si sabía. El artículo 68 del código de procedimiento penal la exime de la responsabilidad de tener que denunciar al marido, siempre y cuando ella no lo ayude, claramente“, expresó Aída Merlano.

Aída Merlano recordó que Alejandra Azcárate se burlaba de ella

Aunque no dijo cuáles fueron esas palabras con las que la humorista habló de ella en el pasado, la barranquillera sí recordó que cuando ella la pasó mal, Alejandra Azcárate no fue tan benevolente.

¿Alguna vez has recorrido los sótanos del infierno?, fue una de las pregunta que le hicieron a Merlano y que ella respondió con mucha energía, pues últimamente había mostrado otra faceta por cuenta de su pareja que estuvo muy enfermo.

“A mí me han arrastrado en los sótanos del infierno y mira tú cómo es la vida que en un momento en el que yo tuve la oportunidad de demostrar de qué estoy hecha, ella le hizo burla a mi situación”, explicó.

A raíz de esa situación, Aída Victoria recalcó: “Razones para decir algo en su defensa no tengo, pero eso no me va a quitar la imparcialidad. Yo debo decir lo que pienso”.

Sin echarle más leña al fuego y evitando una de las demandas que podría interponer la humorista, como lo anunció, Aída Victoria habló sobre Alejandra Azcárate, quien apareció en sus redes sociales con un meme.

Así como hay muchos famosos que le han demostrado mucho apoyo a la actriz vallecaucana, hay otros, como ‘Epa Colombia’, que aprovecharon para lanzar alguna pulla porque sienten que Alejandra Azcárate les hizo algo en el pasado.

De hecho, sobre esa situación, Aida dijo: “Si usted siembra mier… usted no va a recoger ni peras ni manzanas. Así que ella en ‘Epa Colombia’ está recogiendo lo que sembró por eso ella le quiere dar hasta con el balde del trapero porque a esta sí le dieron hasta que se cansaron”