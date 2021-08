Si bien Alejandra Azcárate hizo una reflexión sobre lo fácil que es para los humanos (incluso ella) juzgar, señaló que el daño que le hicieron con las acusaciones e insultos —que incluso llegaron hasta su mamá— fue gigante.

La comediante —respaldada por su excompañero Alejandro Riaño, Claudia Bahamón y otros famosos— aseguró que hasta terminó en el hospital, porque su cuerpo “le pasó factura” por la crisis en la que enfrentó con su esposo, luego de que él se viera involucrado con el avión detenido.

Alejandra Azcárate anuncia denuncias por injuria, calumnia y daños

En ese sentido, Azcárate, que reapareció en sus redes sociales luego de varios meses ausente, mencionó varias mentiras que se difundieron de ella por esa situación y que la han atormentado.

“Decidí buscar a un abogado experto en estos temas para que me asesorara. Él es mi representante y he tomdo la decisión de tomar las acciones legales que competen. No solamente por injuria y calumnia, porque ya está comprobado que rectifican en letra de mosco, sino porque La Azcárate, Azcárate y todas sus derivaciones son una marca registrada, marca sobre la cual se han generado daños y perjuicios fácilmente cuantificables”, señaló la actriz.

El daño que le hicieron a ella y su familia, dijo, es “inconmensurable” y por lo mismo espera que su abogado avance en el tema. “Es lo justo”, agregó la actriz, que a sus detractores les dijo que resultó fortalecida.

Azcárate mencionó que por fortuna la industria de la publicidad (en la que trabaja su esposo) les ha brindado su total apoyo; en cambio, en su caso, la mayoría de sus colegas les han dado la espalda.

No obstante, señaló, ha descubierto que tiene “muchos amigos”, que sí han estado con ella y su familia.

A partir del minuto 42 de este video, Alejandra Azcárate habla de las medidas legales que tomará: