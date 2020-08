Así lo dijo Infobae al interpretar un trino de Roberto Gómez Fernández, hijo del creador de legendarios personajes como ‘El Chavo del 8’, ‘El Chapulín Colorado’, ‘Chaparrón Bonaparte’ y ‘El profesor Chapatín’.

En Twitter, Gómez Fernández no dio mayores detalles y a su lamento por la salida de ‘Chespirito’ de “las pantallas del mundo”, se sumó su hermana Graciela.

Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo… Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia.

— GRACIELA GOMEZ FDZ (@GracielaGomezF) August 1, 2020