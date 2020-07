green

Ya casi se cumplen 6 años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, más conocido como ‘Chespirito’, por lo que se volvió a hablar de las diferencias que tenía con algunos de sus compañeros de trabajo, entre ellos, ‘Quico’, que resultó en pleitos con el comediante por los derechos de autor del personaje de los cachetes inflados.

De acuerdo con Infobae, solo apenas unas semanas después del funeral del reconocido actor y escritor, Villagrán reveló varios “secretos” que tenía guardados con relación a los que alguna vez fueron sus compañeros de trabajo, como la participación de ‘Chespirito’ en fiestas del narcotraficante colombiano.

“Yo no fui y tengo ese orgullo de decir no fui, pero sí fue Roberto”, destacó Carlos Villagrán en una entrevista citada por el medio, y confesó que sintió escalofríos cuando le llegaron a ofrecer la suma de hasta 1 millón de dólares (3.600 millones de pesos, aproximadamente a pesos colombianos actuales) por asistir a una de estas reuniones.

Pero no fue solo ‘Chespirito’ el que asistió a esas fiestas; según ‘Quico’ en el medio, se le hizo mucho más difícil negarse a ir a las fiestas del narcotraficante porque iba “casi todo el electo” y no era sencillo decirle que no a las peticiones de Escobar Gaviria.