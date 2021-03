El 28 de agosto del 2020 Chadwick Boseman falleció por un cáncer de colon que le fue diagnosticado en el 2016, Hollywood se conmocionó, sus seguidores lamentaron lo sucedido y lo recuerdan por producciones que lo catapultaron a la fama como ‘Black Panther’, de Marvel.

A pesar de que el actor no estuvo presente físicamente, ganó el Globo de Oro a mejor actor por su papel en la producción ‘La madre del blues’, en el que interpreta a un trompetista.

La noche de los premios que se llevó a cabo de manera virtual resaltó por los emocionantes discursos de los ganadores, pero uno de ellos se llevó el protagonismo, la viuda de Boseman, Taylor Simone Ledward, quien tuvo que recibir el premio en nombre de su difunto marido y con sus palabras hizo derramar más de una lágrima.

Entre llanto, expresó: “Él habría dicho hoy algo hermoso, algo inspirador, algo que amplificaría la pequeña voz que hay en todos nosotros y que dice ‘tú puedes’… Yo no tengo sus palabras, pero tenemos que aprovechar todos los momentos para celebrar a los que amamos”.

Asimismo durante el discurso dijo: “Él agradecería a Dios, agradecería a sus padres, agradecería a sus antepasados por su guía y sus sacrificios”. Desde que empezó a hablar emocionó a varios espectadores, actores y hasta a la presentadora Renee Zellweger.

A pesar de su fama, Boseman nunca hizo pública la enfermedad que padecía pero muchas personas lo señalaron por su aspecto físico, que se venía deteriorando con el paso del tiempo, se veía muy delgado y ojeroso en las últimas producciones que realizó.

Aquí el video completo del discurso de Taylor Simone.

Taylor Simone Ledward accepts the award for Best Actor in a Motion Picture, Drama on behalf of her late husband @chadwickboseman at the #GoldenGlobes.pic.twitter.com/UOgdLlnA52

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021