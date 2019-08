View this post on Instagram

Mi love! ❤️ este viaje ha sido INCREIBLE! Hemos disfrutado demasiado a nuestros hijos😍 nos han pasado cosas de esas q el cuento da para reirse 3 días 😂 sin duda no han sido todos los momentos perfectos, esto incluye vomitadas, caídas , se nos volteo la nevera con todo lo de la playa,y 💩 q ni se imaginan! Pero por fortuna a mí me da ataque de risa, y mi esposo al verme pues q más da😹 para rematar mis primos nos mandaron para una playa disque perfecta para los niños y llegamos a una nudista😳😂 nos toco caminar esta vida y la otra en la arena con dos coches q en arena no ruedan, mas todo el chivo, sombrilla dos sillas, Nevera, dos pañaleras, toallas, y el balde con todos los limplementos para jugar (así o más encartados) 🙄 para llegar a la ideal para este combo familiar! Ni les cuento en ese trayecto lo q me rei… 😂 mientras mi esposo (muyyy conservador renegaba) pd; NUNCA ENTENDIMOS SI FUE DE PURO CHISTE Y MALDAD Q NOS MANDARON PARA ESA PLAYA😹 igual pasamos la nudista y nos sepaeaban diez pasos de la normal🤦‍♀️🤷‍♀️😹 SE ME OLVIDABA: compramos un pollo asado lo dejamos un ratico en el carro, y jurabamos es mas veniamoa diciendo q el carro deberia estar oliendo a pollo, nunca entendimo pero ni el pollo huele🤷‍♀️😂 en mi Colombia ese olor llega desde dos cudras antes se llegar al restaurante😂 POR ÚLTIMO EL ESPOSO SONRIO! QUIERO PIROPOOOOOS PORFAVORRRRR