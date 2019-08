View this post on Instagram

Hoy amanecí divertida, sensual, sexy, un poco seductora, tímida, atrevida pero feliz! Se puede no? 😱😀Hay de todo ello en todas nosotras! Quien dijo que esta mal? Eso está muy bien! Lo tienes y te hace más bella! 😍 Como te sientes hoy? Mírate al espejo y grítalo! Créetelo! Ámalo! Acéptalo! Defiéndelo! Es tuyo y de nuevo, te hace única y más bella! ❤️