Soto no iba a ver a sus parientes en la Semana Mayor y por eso se tomó unos días libres del matutino, para ir a Cali y visitarlas antes de que ellas viajaran.

No obstante, durante esos días Ultra Air anunció que no iba a poder cumplir con los vuelos programados y que dejaría de vender tiquetes porque no tenía cómo responder.

Miles de personas quedaron a la deriva y tuvieron que gastar más dinero, pues les tocó comprar tiquetes nuevamente. Sin embargo, las familiares de Soto tomaron otra decisión.

Mamá y tía de Carolina Soto perdieron vuelo a San Andrés por Ultra Air

La presentadora de ‘Día a día’ contó a través de sus historias que debido a la situación con la aerolínea (a la que se refirió sin dar el nombre de Ultra Air) sus familiares decidieron cambiar de planes y pasar Semana Santa en la finca que ella tiene.

Eso, por su puesto, tiene dichosa a la caleña que podrá compartir con su mamá y su tía, con las que tiene una relación muy estrecha.

Soto no aclaró si su mamá y su tía iban a ser alguna reclamación o simplemente se resignarían a perder su dinero.