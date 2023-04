Carolina Soto siempre está dando de qué hablar, ya sea por sus ocurrencias en redes sociales o por su aparición en ‘Día a día’.

Precisamente, los televidentes preguntaron por ella luego de ver que no había regresado al programa. Y fue la misma presentadora quien se refirió al programa en Instagram:

“Mija, me estoy terminando de arreglar porque me voy de viaje. Y vos dirás: ‘¿Qué? ¿Y esta por qué se va de viaje un miércoles?’. Mijita, me voy pa’ Cali porque tengo unos días libres del canal. Entonces, voy a aprovechar y voy a visitar a mi mamá porque desde el año pasado no voy a Cali y ella me está haciendo el reclamo”.