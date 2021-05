green

“Perdónenme si no me conecto a hablar de la novela. Si no pongo un post hablando de lo lindo que es Buenos Aires. La situación acá es muy difícil. Mi familia está allá, mis amigos están allá, mis compatriotas están allá”, se escucha decir a Carolina Ramírez en la parte de la transmisión en vivo que publicó en su cuenta de Instagram.

En su discurso, la caleña aseguró que “Aquí no estamos hablando de una fuerza pública que está controlando a vándalos, [sino] una fuerza pública que está atentando contra su propio pueblo”, y añadió que todo está ocurriendo “con voz del Gobierno”.

Así como decenas de artistas, la estrella de ‘La reina del flow’ dijo “SOS Colombia”, para pedir ayuda internacional frente a los abusos de la fuerza pública en las diferentes manifestaciones que se realizan en el país, especialmente para la situación que atraviesa Cali, una de las ciudades que más fuerte se ha hecho sentir durante el paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril.

“No saben las ganas que tengo de estar allá con ustedes”, agregó la actriz, al tiempo que explicó que está en Buenos Aires, Argentina, por motivos personales. Cabe recordar que su esposo Mariano es de ese país.

Este es el video que publicó Carolina Ramírez en Instagram:

Carolina Ramírez también pasó por ‘La tele letal’, en donde le preguntaron cómo vio la tumbada de la estatua de Sebastián de Belalcázar, fundador de Cali, durante las manifestaciones del 28 de abril, a lo que respondió: “¿Cómo no estuve ahí para ayudar a tumbar?… Obviamente hay cosas más importantes, pero lo que por ahora se puede tumbar son las estatuas […] A mí me gustaría un chontaduro ahí, sería lindo”.

Durante la entrevista con Martín de Francisco y Santiago Moure, la actriz aclaró que le parecería bien que las estatuas vayan a un museo y allá les pongan toda la historia al lado, para que la gente la conozca y no la olvide.

En el siguiente video puede escuchar también lo que dijo en el programa sobre el paro nacional, los vándalos, el uribismo y otros temas de la actualidad nacional: