Carolina Cruz está viviendo las mieles del amor con su novio piloto y aunque aún no viven juntos, ya hay preguntas sobre los siguientes pasos que darán en su relación.

En una entrevista con Semana, la presentadora vallecaucana habló sobre hijos y matrimonio, aclarando que ninguno de los dos está en sus planes próximos, así que quienes la querían ver de blanco, pues ella ya dejó claro qué no usaría, o de nuevo en embarazo deberán esperar un buen tiempo.

Aunque Jamil Farah y Carolina viven un buen momento laboral y profesional, su relación hasta ahora está formando los cimientos y, al menos ella, dice que no está en los planes casarse.

(Vea también: Carolina Cruz con Jamil Farah y más parejas que se llevan 10 años de diferencia)

“Nunca hemos hablado de eso para nada. Yo creo que son más los titulares de los medios de comunicación, yo no puedo hacer mucho en este país porque todo lo titulan de la manera que quieren. Creo que la gente siempre entra a leer unos titulares y se da cuenta de que la noticia es una cosa completamente distinta, o va por otro lado, pero yo estoy acostumbrada a eso. Entonces no le presto mucha atención, la verdad. Pero no es un tema que hayamos tocado. Seguimos en un plan de conocernos, de disfrutar la vida, de pasar rico y de eso se trata”, dijo.

Su respuesta sobre tener hijos fue en la misma vía. Luego de aclarar que “ahora no” está en sus planes tener un tercer embarazo, así como lo hizo cuando habló de la niña que vive en Estados Unidos, ella explicó por qué no es un tema que esté presente en su relación con Jamil Farah.

“Tampoco he hablado de eso. Son temas que todavía como que no hablamos, no tocamos, creo que no estamos pensando en eso ahora, estamos pensando en seguir conociéndonos, en seguir pasando rico, en seguir interactuando, en seguir viajando. Él está pasando por un gran momento laboral, yo también. Tenemos cada uno sus responsabilidades, sus cosas, entonces como que no es un proyecto que esté conversado ni que se haya hablado”.

Lee También

Así las cosas, los seguidores de la presentadora que deseaban verla de nuevo teniendo un hijo se quedarán con las ganas porque no es algo que pasará en este 2024.

Cuántos años tiene Jamil Farah, novio de Carolina Cruz

La diferencia entre ellos dos es de 12 años, algo completamente nuevo para la presentadora. Al respecto, ella dijo en la entrevista con Semana: “Como que yo nunca había estado con una persona que fuera menor que yo y tantos años tampoco, pero ha sido chévere, ha sido diferente. Creo que igual es un hombre muy maduro para su edad, entonces ha sido una experiencia bonita”.

Carolina Cruz cumplió 44 años en este 2024 y la celebración fue en Santa Marta, donde estuvo con varios integrantes de ‘Día a día’ y con su novio.

Jamil Farah también celebró su cumpleaños recientemente y cumplió 32 años. Ese día, la presentadora le dedicó unas palabras de amor.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.