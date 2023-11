En la misma entrevista en la que respondió sobre cómo es la relación de su novio con sus hijos, Carolina Cruz se abrió sobre un hombre que la hizo soñar con la idea del matrimonio.

Desde el minuto 4:20 de este video en la cuenta de YouTube de Eva Rey, la vallecaucana habló sobre ese tema de su vida personal con la mencionada periodista española:

A pesar de que años atrás se rumoró que contraería una boda, la presentadora del matutino ‘Día a día’ fue tajante en descartar esa pretensión en los últimos años.

“Nunca ha sido un sueño para mí. Como que nunca ha sido una necesidad. Como que toda la vida me haya soñado, no”, afirmó la vallecaucana en primera instancia.

La exreina, que antes descartó a corto plazo planes de matrimonio o embarazo, sacó a relucir a un hombre con el que se planteó la ilusión de unirse en ese compromiso.

Al recordar cómo tuvo la expectativa del matrimonio en el pasado, ofreció un dato que, contrastado con lo que contó sobre su ruptura con Lincoln Palomeque, sirvió para descartarlo en este caso.

“Fue con el único con el que yo dije: ‘Con él me caso mañana, tengo cinco hijos’. Fue con el único. No pasó. Esa relación terminó hace mucho tiempo y con el paso de los años, en ese momento estaba muy joven, empecé a darme cuenta que no era un sueño para mí”, relató.

Lo cierto es que, en medio de las publicaciones que ha hecho sobre los matrimonios y las separaciones, Cruz dejó clara su postura frente a contraer ese compromiso de pareja.

“Tampoco nunca me hicieron la propuesta. Nadie me hizo la propuesta. Entonces no estuvo como que [yo dijera]: ‘Si no me caso, [pues] no me siento realizada o si no me caso no me siento completa’. No.