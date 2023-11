Carolina Cruz volvió al programa digital de la periodista española, que le preguntó si tenía planes de boda con Jamil Farah, con el que comenzó un noviazgo tiempo después de separarse de Lincoln Palomeque.

(Vea también: Carolina Cruz cuenta verdad de separación con Lincoln: dice hace cuánto no están juntos)

La presentadora de ‘Día a día’, que ha contado cómo se lleva con su ex y el papá de sus hijos, aseguró que no tiene anhelos de casarse y por eso no es un tema para ella.

En esta publicación se aprecia su declaración:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Desnúdate con Eva Rey🎬 (@des_coneva)

Asimismo, en sus historias de Instagram, indicó entre risas que le van a asustar a su novio, piloto y modelo, con la insistencia del matrimonio.

“Vivamos el día a día y listo, next”, escribió:

Qué vestido no usaría Carolina Cruz si se casa

Aunque la presentadora no tiene planes de matrimonio, sí tiene claro que, de cambiar de opinión, no utilizaría un vestido estilo “rococo” ni muy pomposo.

Lee También

Y es que Eva Rey hizo un montaje de la también empresaria, que tuvo problemas económicos para financiar su fundación, vestida de novia con un traje así, por lo que ella reaccionó.

Aunque en los planes de Cruz no está llegar al altar, una de sus amigas, que la acompañó a la entrevista, sí la ve casada.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.