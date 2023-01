De lunes a viernes, cuando no hay festivo, Carolina Cruz siempre está en las pantallas de Caracol Televisión, en labores de su fundación, acompañando a sus hijos, entre muchas otras labores. Pero en cada fin de semana, ella aprovecha para darse unas ‘escapaditas’ y la última a Santa Marta tuvo un momento ‘picante’ y de ‘destape’.

El destino fue Santa Marta, puntualmente estuvo en el Hotel Boutique Pepe y en Casa Tayrona los Naranjos. Allí disfrutó del sol, la lectura, el descanso y de espacios muy bellos y tranquilos que ambientaron su desconexión de la vida que tiene entre semana.

Carolina Cruz se destapó en la playa y mostró en redes sociales el momento

Y en medio de varios videos, fotos, historias de Instagram, etc., el domingo 29 de enero de 2023 cerró su viaje con una foto puntual y que despertó la curiosidad de muchos. No solo por el perro que la acompañaba en la playa, también porque se ve que no tiene la parte de arriba del traje de baño.

Después de unas publicaciones en las que se muestra al borde de una piscina, tomando el sol y descansando y usando un vestido de baño de dos piezas, que se amarra en la mitad de la espalda y también en la parte posterior del cuello. Pero en la última aparece de espaldas y no aparecen las tiras para amarrarlo, como pocas veces se mostró antes y despertando el interés de sus seguidores.

Tal parece que, el perro Golden Retriever que va saliendo del mar, era el único que estaba cerca de la presentadora de ‘Día a Día’, como testigo, y por eso no encontraremos otras imágenes o pruebas de su ‘destape’.

Aunque otra de las preguntas se enfoca en saber quién tomó la foto, ya que la propia Carolina Cruz ha dicho que ya está en medio de una relación, posterior al final de su unión con Lincoln Palomeque. Sin embargo, ella no ha presentado al afortunada y tampoco ha puesto ‘título’ por i es un noviazgo o solo está saliendo con alguien.