Desde el 2021, se comenzó a rumorar en redes sociales que la relación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque no estaba pasando por su mejor momento. Después de varios meses de especulación, en los que, incluso, ellos mismos desmintieron esa información, se confirmó que, efectivamente, ya no estaban juntos.

Las razones, hasta el momento, son desconocidas. Lo que expresó la expareja, en su momento, fue que el amor se había transformado y que, por eso, habían tomado esa decisión pensando en el bienestar de sus dos hijos, Matías y Salvador.

¿Carolina Cruz extraña a Lincoln Palomeque?

Hace unas semanas, la vallecaucana brindó le concedió una entrevista a Eva Rey. Allí, habló de algunos detalles de su vida profesional y personal, entre ellos, se refirió al actor de Café, con aroma de mujer.

Desde que se separaron, la expareja se ha dejado ver junta en diferentes momentos especiales como los cumpleaños de los niños e, incluso, en Navidad y Año Nuevo.

En la mencionada entrevista, la periodista le preguntó si echaba de menos al hombre que fue su pareja durante tantos años. Ante eso, respondió que no, entre otras cosas, porque no ha tenido mucho tiempo de pensar en lo que fue y así ha estado muy bien. “Yo siento que no echo nada de menos, número uno porque él igual hace muy bien su labor como papá y entonces digamos que ahora para mí lo importante es eso. Tenemos una relación tranquila, muy respetuosa, hemos manejado las cosas de verdad, con mucha madurez, entonces en este instante de mi vida no extraño nada, porque así como estoy me siento muy bien”.

¿Carolina Cruz tuvo ‘tusa’ por Lincoln Palomeque?

Una vez la presentadora de Día a Día respondió, Eva la cuestionó sobre el proceso de su separación y cómo fue el duelo de aceptar que el padre de sus hijos ya no estaba en la casa. La también empresaria contestó que nunca tuvo el momento de “llorar sobre la leche derramada”, pues se enfocó en el cuidado de sus dos hijos, sobre todo de Salvador, quien estaba enfrentando un difícil momento de salud. “A mí me pasaba una cosa muy particular porque yo siento que no hice ese duelo porque fueron las dos cosas al mismo tiempo, la separación y todo el proceso de la salud de Salvador y yo lo que hice fue enfocarme, como lo haría cualquier mamá, en un 200 % en Salvador, en sacarlo adelante, en que estuviera bien, sano, en sus terapias; me enfoqué muchísimo en Matías, y creo que por eso no tuve una tusa que me dejara o me hiciera extrañar algo de lo que era la vida en pareja porque estuve muy enfocada en eso”, señaló.

Carolina reconoció que el tiempo que vivieron juntos fue muy especial pero que ya pasó la página y ahora está muy feliz con su nueva vida. “Deliciosos los viajes que hicimos juntos, las oportunidades que nos dimos cuando estuvimos en pareja, pero en ese momento mi enfoque ha estado en mi hijo, en sacarlo adelante, he tenido tanto trabajo, me he empeliculado tanto con el tema de la fundación que no le he dado pie a extrañar absolutamente nada”.