Carolina Cruz se volvió a pronunciar en su cuenta de Instagram sobre la publicidad en la que están usando su imagen para dar a conocer unos supuestos productos milagrosos para bajar de peso, pues recientemente ella contó que perdió 10 kilos en 17 días.

Como hace poco nació su segundo hijo con Lincoln Palomeque, estas personas están usando sus fotografías para publicitar estos alimentos en Facebook e Instagram, donde muchos incautos estarían cayendo, a pesar de que ella no es usuaria de esos productor ni los conoce.

Aunque no mostró cuál es la marca que está detrás de este abuso de la imagen de la presentadora de Día a Día [programa en el que no será reemplazada por Laura Acuña], ella misma reconoce que no ha probado dichos alimentos sino que su dieta posparto ha sido muy diferente y de eso habla en sus historias.

Sobre esta falsa publicidad, Carolina Cruz fue específica en señalar: “Jamás he perdido peso de esta manera, no sé que tiene, de qué está hecho y mucho menos conozco la marca”.

Además, dijo en su denuncia que citan una supuesta entrevista que ella nunca concedió y que no solamente están usando su imagen sino la de muchos otros famosos.

Están usando imagen de Carolina Cruz para publicidad falsa

Aunque ella ya había manifestado esta situación en sus historias de Instagram, esta vez decidió publicarlo en su perfil para que tuviera más visibilidad y los colombianos o personas que la siguen no caigan en engaños.