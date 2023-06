En los últimos días, Carlos Vives ha recibido varios reclamos por parte de aficionados de Shakira, pues consideraron una traición de su parte el que le diera ‘Me Gusta’ a una publicación de Gerard Piqué con su nueva novia, Clara Chía.

El hecho levantó tal polvero que, en un medio internacional, citado por RCN, le tuvieron que preguntar por lo ocurrido al cantante que tendrá un ‘show’ en el Estadio El Campín, de Bogotá.

Según el medio mencionado, Vives dijo que no fue él quien dejó el ‘like’. “Tengo gente que trabaja para eso, cómo hacen para estar en esto. Yo no tengo tiempo. Fue un accidente de oficina, según lo que me comentaron”.

Y es que al intérprete de ‘La Tierra del Olvido’, ‘Carito’ y más éxitos le tocó salir a defenderse de las acusaciones que le llovieron por, supuestamente, ser un traidor.

“Alguien que maneja mis cosas, que tiene que revisar las cosas por ahí, pin, me metió en un lío (…). Yo digo cosas, canto y tengo mis mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en un like con Shakira y.… eso es increíble. Lástima, eso es lo que hay”

Cuál fue la foto de Gerard Piqué y Clara Chía a la que Carlos Vives le dio ‘like’

Gerard Piqué subió una foto a sus redes sociales con la que es su nueva novia, Clara Chía. La foto desató polémica porque se hizo en un lugar que sería muy conocido para Shakira.

Y es que, el exfutbolista se fue unos días de descanso a una casa de verano que tiene en la Cerdaña catalana, donde solía pasar los ratos libres con la cantante colombiana.