Carlos Vargas es uno de los presentadores más comentados del país. ¿La razón? Su sinceridad, humor y ocurrencias, que siempre están haciendo reír a los televidentes y a sus seguidores en redes sociales.

Precisamente, volvió a generar risas con una reciente publicación. Y es que lo que comenzó como un hecho preocupante, terminó siendo una anécdota muy graciosa.

(Vea también: Poncho Zuleta le salió al paso a Carlos Vargas por comentario sobre novia mucho más joven)

Todo empezó con una historia de Instagram en la cual el famoso sentía que tenía una molestia en uno de sus ojos y que tal vez eso se debía a un lente de contacto. Y horas después, publicó un video y describió todo lo que sucedió después.

“En estas terminé tratando de sacarme un lente de contacto que nunca tuve en mi ojo. Resulta que yo me puse el lente y creí que estaba dentro de mi ojo, pero no, se me cayó y nunca me di cuenta”.

De acuerdo con el famoso, su susto sicológico terminó contagiando a sus amigos y cambiando planes.

(Vea también: Carlos Vargas confirmó “trueque” definitivo entre ‘La red’ y ‘Día a día’: ¿cambiarán mucho?)

“Además, con pena de mis amigos con quienes tenía cita, tuvimos que correr la comida porque me llevaron donde Jenny, la oftalmóloga, quien también me estaba esperando en su consultorio en horario extra laboral para que me dijera que no tenía nada, jajajajajaja”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

¿Qué dijeron los seguidores de Carlos Vargas por su lapsus?

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos asegurando que también habían pasado por una situación así, dejando claro que Carlos no ha sido el único que “ha sufrido por los lentes de contacto”.

Lee También

“Por eso es que te amamos”, “cuando sientas que eres distraíd@ mira este video”, “y yo rezando para que no fuera nada grave”, “Se me hace que lo inventaste para no ir al evento jejee”, “conozco a alguien a quien le sucedió exactamente lo mismo” y “no te sientas avergonzado, a mí me pasó igual hace poco”, fueron algunos de ellos.