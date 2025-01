El cantante Carín León rompió el silencio ante los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Espinoza Paz, luego de unas imágenes editadas con Inteligencia Artificial (IA) que mostraban supuestos momentos íntimos entre ambos artistas.

En un video publicado en sus historias de Instagram, el intérprete de “Según quién” no solo desmintió categóricamente las especulaciones, sino que también expresó su molestia por la viralidad del tema.

Con un tono sarcástico, Carín León se dirigió a sus seguidores:

“Es momento de darle explicaciones a la gente, se merecen una explicación. Tengo tres días con esta condición de ser gay, porque la gente me lo impuso. Hasta la fecha no he desarrollado algún síntoma. Si la gente que tiene esta condición me puede decir cuándo se empiezan a desarrollar los síntomas, se los agradecería, para que no me agarren desprevenido”, expresó, dejando en claro lo absurdo de los rumores.