Luego del revuelo por Kylie en el video del tema que Cardi B hace junto a Megan Thee Stallion, la famosa intérprete salió en su defensa alegando, entre otras cosas, que no todo es sobre raza, pues algunos se fueron por ese lado para criticarla, y que la invitó porque trató a su hermana e hija “adorablemente” en una fiesta de cumpleaños.

Las justificaciones de la rapera a la inclusión de la empresaria en su proyecto audiovisual se vieron en Twitter, pero minutos después desaparecieron, sin explicaciones. Sin embargo, varias cuentas, como @PopCrave, las han replicado.

#CardiB speaks out against comparisons between #Normani and #KylieJenner, explains why she invited Kylie to be in the #WAP video:

"This is not about f*ckin race. Why did I put Kylie on my music video? She treated my sister and daughter so lovely at her kid bday party." pic.twitter.com/VcXOMQ4r0x

— Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2020