El cantante de reguetón Pipe Calderón ha estado en diversas ocasiones en el ojo del huracán por sus polémicas relaciones amorosas y ha sido tildado de mujeriego y hasta de ‘perro’.

Por la fama que lo persigue, el artista decidió romper el silencio en una entrevista con el programa La Red, afirmando que ya esta cansado de los rumores de que es el más infiel, de que es un mal hombre y de que su reputación no sea la mejor.

Calderón contó que también le han roto el corazón y que su primer despecho fue a los 17 años, durante ese tiempo no dormía bien y comía muy poco por lo que creó un tipo de armadura a sus sentimientos.

Así mismo, aceptó que hasta los 27 años fue muy ‘perro’ pero que después de eso sentó cabeza, maduro y aseguró que sus amigos le aplaudían la fama que tenía y como era.

Por otra parte expresó que “las personas que me conocen real real real, de hace mucho tiempo, de unos diez años para acá, saben que cuando me entrego al amor mis amigos hasta me dejan de hablar”. Sin embargo, ninguna de las mujeres con las que ha estado lo han llenado completamente y afirmó que siempre llega al punto en que no se siente en la misma sintonía con la otra persona.

Entre las relaciones más conocidas y públicas que ha tenido están la que sostuvo con la modelo Nanis Ochoa, con quien se caso en el 2013 y se separó en 2016 y la también modelo, Carolina Vidal, quien hizo parte de su vida por aproximadamente un año, Calderón le alcanzo a pedir su mano pero tampoco funcionó.

A pesar de que no ha tenido mucha suerte en el amor, Pipe afirmó que está recibiendo hojas de vida pero que sus expectativas son bastante altas y que hay bastantes ‘filtros’ por los que tendrán que pasar.