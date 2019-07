Fue un día de amor y amistad que ella lo vio con otra mujer. “Yo sentí que el mundo se me vino encima”, manifestó la artista en una entrevista con ‘La Red’, y luego añadió que, al final, decidió perdonarlo.

Ese hombre, del que ella no mencionó el nombre, le volvió a ser infiel en otras 4 oportunidades. Cada una de ellas, según el relato de Lina, fue con una mujer diferente.

Ella le confesó al programa que lo perdonó tantas veces por 2 razones:

“Una, porque, en cada una de las que hacía, pensé que iba a cambiar, que con esta me iba a valorar más y que yo al perdonarlo, [él] iba a decir ‘esta mujer es excelente, ¿cómo la voy a perder?’. Lo otro, por miedo a la independencia”.

La cantante le indicó al medio que llegó un momento en que entendió que el verdadero amor era “el propio”. Esto ocurrió a la quinta vez que él le fue infiel, pues, en el celular de él, Lina encontró mensajes y llamadas entre su esposo y la amante, e incluso videos sexuales.

“Yo me sentía fea, gorda, no deseada, no interesante, cuestionada…”, recordó ella, así que, decidió vengarse: comenzó un amorío con otro hombre, que duró casi 5 meses. Aunque ella no se siente orgullosa de esto, señaló que lo ocurrido le sirvió para volver a tener autoestima y sentirse querida.

De acuerdo con ‘La Red’, Lina terminó con esta pesadilla hace 2 años, cuando se separó del esposo.

Este es su testimonio completo: