La dichosa fiesta fue tema de conversación nacional luego de que se supiera a través de los medios de comunicación que la Policía llegó al lugar del evento, lo canceló y multó a todos los presentes.

El festejado era el cantante de música popular Alan Ramírez, quien esa semana cumplió 26 años y no sabía que su familia y amigos habían preparado una celebración sorpresa de tal magnitud en tiempos de pandemia. Los organizadores invitaron a unas 150 personas y varios artistas más para que ofrecieran un show a los presentes.

Antes de la medianoche, los asistentes fueron sorprendidos por la llegada de varios policías que les impusieron el comparendo de más de 930.000 pesos por no acatar las medidas sanitarias que impiden eventos multitudinarios como el que estaban llevando a cabo.

Sin embargo, Ramírez se salvó de ser multado porque llegó al lugar después de que los agentes hubieran detenido la fiesta y empezaron a poner los comparendos. Así lo contó el propio artista en diálogo con el programa ‘La Red Caracol’.

Ante el rumor de que cuando llegaron las autoridades él se escondió, el artista aclaró: “Yo no me escondí. Yo llego al lugar, cuando veo toda la Policía pues lógicamente no me iba a bajar del carro porque no me iba a ganar un comparendo tampoco”.

“Yo voy llegando a la fiesta cuando me encuentro con policías, medios, vi muchos amigos a los que les estaban haciendo comparendos. Era una fiesta sorpresa, privada, se salió de las manos, me excuso con la gente que se sintió afectada, sobre todo los invitados porque se llevaron un comparendo”, agregó Ramírez en su diálogo con el programa de entretenimiento.

De todas maneras, él reconoció que luego de ver que la sacó barata al no ser multado, se fue con sus amigos a seguir de fiesta en un apartamento. “Después de todo esto decidimos irnos con unos amigos colegas a la casa de un amigo y allá seguimos la fiesta, nos tomamos unos traguitos”, confesó.

Esto fue lo que habló el cantante de música popular en ‘La Red’: