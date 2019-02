[Al final de esta nota podrá escuchar los listados completos]

Las rosas y los chocolates están listos, pero sin música no hay fiesta, cada fiesta tiene sus propios himnos y San Valentín —o el día de los enamorados, como le llaman en España— no es la excepción.

Youtube elaboró un listado con las 15 canciones que presentan un mayor alza en las reproducciones, tomando como referencia los datos recopilados cada 14 de febrero desde 2016, explica Billboard.

Teniendo en cuenta que esta fecha se celebra especialmente en Norteamérica y Europa, es lógico que la mayoría de las canciones seleccionadas provengan de esas regiones.

La lista comienza con el éxito de los Boyz II Men ‘I’ll Make Love To You’ (‘Te haré el amor’), que tuvo un crecimiento del 93,83 % en 2018 respecto a su promedio de reproducciones de todo el año, detalla Forbes. Le siguen ‘Because You Loved Me’ (‘Porque me amaste’), de Celine Dion (76,41 %) y ‘Can You Feel The Love Tonight’ (‘¿Puedes sentir el amor esta noche?’) de Elton John, con un 66,31 %.

El listado lo completan:

4. Shania Twain -‘ You’re Still The One’

5. Bruno Mars – ‘Just the Way You Are’

6. Stevie Wonder – ‘Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)’

7. Richard Marx – ‘Right Here Waiting’

8. Whitney Houston – ‘I Will Always Love You’

9. Savage Garden – ‘Truly Madly Deeply’

10. Enrique Iglesias – ‘Hero’

11. Elvis Presley – ‘Can’t Help Falling In Love’

12. Usher – ‘Nice & Slow’

13. Bryan Adams – ‘(Everything I Do) I Do It For You’

14. K-Ci & JoJo – ‘All My Life’

15. John Legend – ‘All of Me’

Para escoger los “himnos de la ruptura”, Youtube implementó un sistema diferente al de las canciones de amor: seleccionó los temás más agregados a las listas de reproducción creadas durante el último año con la palabra ‘ruptura’ y sus formas en inglés (‘breakup’, ‘break up’ y break-up’), explica Billboard.

Las voces femeninas priman en este escalafón: Beyoncé, con ‘Irreplaceable’ (‘Irremplazable’) y Rihanna, con ‘Take a Bow’ (‘Toma una reverencia’) hacen el 1-2. Este es el ‘top’ 20