De acuerdo con Mouse, esta noticia ya es una tradición que se celebra el día de San Valentín, desde 2013. A través de la siguiente imagen se puede visualizar la cantidad de usuarios activos en la plataforma durante este día, en 2017.

Como se muestra en el gráfico, Colombia aparece en el top 5 de los países que más tráfico le dan al sitio durante San Valetín.

Vale decir que esta noticia que alegra a muchos es una estrategia de marketing por parte del sitio web de contenido para adultos para generar mayor tráfico durante esta fecha, según Vix.

Las reacciones por parte de sus usuarios fueron de inmediatas. El tuit actualmente cuenta con más de 900 ‘retweets’, y más de 3.000 ‘me gusta’.

Además, los memes no tardaron en aparecer:

Well you just planned my ❤ day for me 😘 pic.twitter.com/g86JJYTjrA

— Philip LeMuff 🔞🍆🇨🇦 (@PhilLeMuff) February 9, 2019