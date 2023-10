Varios colombianos que tienen cuentas en redes sociales se han topado en alguna oportunidad con uno de los videos de Camilo Arévalo, quien lleva más de dos años creando contenido.

(Vea también: “Me mandó al psicólogo”: ‘influencer’ ‘Aleja’ Gualtero, por declarársele a un profesor)

Pero aunque pocos lo saben, el ‘influencer’ entró al mundo de las redes gracias a un encuentro que tuvo con un desconocido cuando trabajaba en un ‘call center’. Según le contó a Pulzo, ese fue el inicio de su carrera como creador de contenido.

“Estaba en un ‘call center’ y salí un día a comprar lo del almuerzo y me pidieron una foto. Le dije: ‘¿Está seguro? Yo trabajo en un ‘call center’’. Me dijo: ‘Sí, usted es el del video viral del carro’… ojalá pudiera encontrar a ese pelado hoy en día”, aseguró Arévalo sobre cómo se dio el mencionado encuentro.

En su relato, Camilo Arévalo narró que ese joven fue el que lo motivó a renunciar a su empleo. De hecho, recordó ese momento y le envió un mensaje al muchacho para volvérselo a encontrar hoy en día.

“Era un muchacho que estaba con su mamá y yo veía que me miraba hasta que se acercó y me dijo que yo era el del video del carro en el que aparecía manejando. Gracias porque, gracias a usted, al pedirme la foto, me hizo creer en mí”, dijo el ‘influenciador’.

Pero allí no quedó todo, pues se ofreció a premiarlo en caso de que lo contacte para llevárselo a pasear junto a su madre, quien lo acompañaba al momento de la foto.

“Me lo llevo para Villa de Leyva con su mamá. Hotel, cuatrimoto, comer, todo lo pago yo”, aseguró Arévalo.

Lee También

Meses después de haber comenzado en el mundo de las redes, el joven reconoce que fue la mejor decisión que pudo tomar, pues le pidió a su suegra que lo recibiera en su casa 6 meses para poder hacer videos y darse cuenta si sus sueños serían posibles.

Hoy en día, Camilo Arévalo vive de las pautas que hace en sus redes, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.