La relación sentimental de la actriz Alina Lozano con Jim Velázquez, de 23 años, ha sido un verdadero furor en el mundo del entretenimiento nacional.

(Lea también: Alina Lozano y Jim Velásquez, en problemas por foto privada; estarían sufriendo extorsión)

Entre simpatizantes y críticos, su amor ha avanzado a tal punto de comprometerse y casarse en las playas de Cartagena, a pesar de la diferencia de edad.

La pareja es bastante activa en redes sociales, donde documentan su cotidianidad y cuentan uno que otro secreto de ambos. Seguidores, muy curiosos, le preguntaron a Alina cómo manejan su parte íntima, por lo que la artista contó en un vivo de Facebook todos los detalles.

Muchos no creen en la veracidad de su amor, por lo que la misma Alina expresó que desde un principio puso las ‘cartas sobre la mesa’ con Jim y establecieron lo que querían en el momento de tener relaciones.

Así fue como su primera noche romántica empezó con una cena, caminaron bajo la luna y rectificó que, “sigue sintiendo de la cintura para abajo”.

“Somos mujeres y lo seremos hasta el último día y la podemos vivir como queramos”, acotó Lozano.

Alina Lozano y Jim Velásquez cuentan su primera vez

La pareja creadora de contenido decidió dar detalles sobre cómo fue su experiencia la primera vez que estuvieron juntos. Incluso, confesaron que antes de todo se tomaron un café y hablaron del tema.

“Él estaba muy nervioso por un beso para un contenido, yo sentí muchas cosas y le dije: ‘Te gustaría que pasáramos el fin de semana juntos’, y él me miro como asustado; yo también siento que ninguno de los 2 sabia cómo abordar esto, entonces yo lo propongo y él dijo sí”, comentó Lozano.

(Vea también: “Sí, soy un gurre”: Alina Lozano no aguantó duro comentario de un hombre sobre su físico)

Por su parte, el joven ‘influencer’ respondió que: “En mi caso estaba muy nervioso y más cuando hay una diferencia de edad, yo me sentía muy nuevo. Alina debe tener unas expectativas muy grandes, tenía nervios de no poder suplirla, además que Alina me encanta, tenía más miedo aún, sentía demasiado compromiso”.

Finalmente, Alina contó lo que sucedió: “Lo que hicimos fue hablar de esas expectativas, nos sentamos y hablamos que nos bajáramos de muchos imaginarios; esa conversación fue de lo mas hermoso que tuvimos antes de empezar esta relación, nos relajamos y nos reímos de esos imaginarios”.

A pesar de los contradictores, Alina y Jim demuestran que no importa la edad, lo que vale es lo bien que la otra persona pueda generarle al otro. Finalmente, el mismo Jim reveló que fue guiado por su novia, en esta nueva etapa de su vida.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.