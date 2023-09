Hace unos meses, la actriz que pasó por ‘Pedro, el escamoso’ les contó a sus seguidores que había terminado su relación con Jim Velásquez, creador de contenido que es 30 años menor que ella. Y aunque parecía que era el fin de todo tipo de vínculo entre ellos, todo parece indicar que seguirán juntos.

De hecho, estarían poniendo en prática su solución para el “verano largo”. Sin embargo, por estos días pasan momentos difíciles por cuenta de una supuesta extorsión que estarían sufriendo por unas fotos íntimas que la actriz se tomó cuando tenía 25 años.

Alina Lozano contó en una transmisión que está discutiendo con Velásquez porque él no tomó bien la extorsión. “El tema con Jim está álgido por lo que les conté, de que le habían pedido una plata dizque para que no publicaran unas fotos mías de hace tiempo, y yo, pues, me negué completamente a que él hiciera algo así, pero llegó y está como bravo y yo no quiero discutir más sobre el tema, porque la verdad, a mí no me parece tan importante, ni tan relevante”, relató.

Según explicó la actriz, su joven novio está molesto y le ha recriminado que haya enviado fotografías de ese tipo a su pareja de hace 25 años. Por tanto, la relación está tensa.

En la misma transmisión, el creador de contenido habló y mostró que se sintió mal, que está pensando en pagar los 5 millones de pesos que le exigen para evitar que las imágenes sean publicadas y le cuestionó que a él nunca le ha enviado una foto así.

“Amigos, ustedes no saben cómo se siente esto, es muy difícil entender por qué ella tuvo que mandar fotos. No sé qué pensar, y lo peor es que son tres fotos las que mandó Alina”, dijo Velásquez, intentando llorar pero sin lograrlo.

Al ver que el joven no cambiaba su cara y seguía lamentándose, la actriz lo frenó y le pidió que no hiciera drama. “Esto me parece machista. No me vas a hacer ese drama por unas fotos de hace tantos años. Ayer, me estabas diciendo que estabas conmigo, que eras mi pareja, ¿cómo puedes hacer tanto drama por esto?”, señaló Lozano.

Finalmente, el joven ‘influenciador’ expresó que la apoyaría y, en medio de risas, dijo que no le daría gusto al supuesto extorsionista pues, además, ella le explicó que en dichas fotos no se le ve la cara. “No les demos gusto”, aseguró.

