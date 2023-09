La relación con Jim Velásquez, un joven ‘influenciador’ que apenas pasa los 20 años, ha dejado a Alina Lozano en la mira de las críticas de muchas personas de los medios y ataques de usuarios de redes sociales. Y sobre todo, crecen los comentarios sobre si esta relación es actuada y solo sirve para promocionarse en redes y medios.

El rumor de una supuesta relación falsa ha sido desmentida por el joven y la actriz, recordada por papeles en novelas y seriados como ‘Romeo y buseta’, ‘De pies a cabeza’, ‘Dios se lo pague’, ‘Pedro, el escamoso’, ‘Mujeres asesinas’, ‘El último matrimonio feliz’, entre otras. Incluso ya hablaron de matrimonio oficial y real, después de tener una ceremonia simbólica en la playa.

En una historia de Instagram, subida en la mañana del domingo 17 de septiembre de 2023, Alina Lozano saludó a sus seguidores y quiso ser amable con todos, incluso tuvo un tono sarcástico para referirse al hombre que la habría tratado de “gurre”:

Y después reveló exactamente lo que le dijo el usuario de redes, al que Lozano no quiso exponer con su nombre o alguna señal que permitiera identificarlo:

“Este [comentario], el señor considera que no es tan hermoso, de hecho, me dijo: – Señora, usted es un gurre -. Y medio un argumento para hacer un en vivo superespecial, porque sí soy un gurre y a mucho honor y me encanta”.