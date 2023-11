A pesar de que no apareció en una lista de favoritas para Miss Universo en 2023, Camila Avella quedó en la mira de un experto que sacó a relucir las cualidades por las que tiene opciones para llevarse la corona.

Camila Avella, de Colombia, está entre favoritas para Miss Universo

Aitor Marín, conocido como ‘El caballero de las misses’, conversó desde su cuenta de YouTube con Gabriel Rivera-Barraza, exjurado del concurso, sobre cómo la colombiana es una de sus cinco predilectas para ganar la próxima edición.

El hombre que fue juez en Miss Universo hace 10 años sacó a relucir el perfil de Camila Avella como una de las fortalezas que tiene Miss Colombia, al tiempo que la comparó con otras reinas del país por el respaldo recibido a nivel nacional.

“Te vas a sorprender. Mucha gente no sé por qué no la ha apoyado como a las anteriores, pero a mí me parece que es completísima. Me parece que representa lo que está buscando la organización. Esta chica sí lo representa. Ella [Avella], y que tuve la oportunidad de conocer a Miss Guatemala, [lo representan] por ser madres, por ser algo superfresco”, afirmó.

Rivera-Barraza no ahorró elogios para la representante colombiana en el certamen que se llevará a cabo el sábado 18 de noviembre en El Salvador, la edición 71 del tradicional evento de belleza.

“Es una de las más completas. Están hablando de la inclusión, están hablando de algo innovador y de que es madre. La niña es preparada, la cámara la ama, tiene unos ojazos, tiene carisma”, señaló.

La tradicional competencia, que ha reportado algunos problemas de liquidez económica, podría ser una gran oportunidad para Avella, según el parecer del exjurado mexicano.

“Siento que de todas las colombianas que han mandado últimamente esta es la que más me ha gustado a mi. Personalmente a mí me parece que es espectacular. No sé qué va a pasar con la entrevista, con la preliminar que cuenta muchísimo, pero sí yo estuviera eligiendo me iría por ella”, reconoció.

Cinco favoritas de Miss Universo en 2023, según exjurado del concurso

El diseñador de moda y escritor, que fue invitado como juez en la edición del concurso en 2013, puso a la colombiana en su lista de las que considera como su top-5 para esta ocasión:

Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios.

Miss Colombia, Camila Avella.

Miss Tailandia, Anntonia Porsild.

Miss Estados Unidos, Noelia Voigh.

Miss México, Melissa Flores.

El experto también hizo énfasis en Miss Pakistán, Erica Robin, como una de las aspirantes que, al aparecer por primera vez en el certamen, podría ser una notable sorpresa gracias a su aspecto.

