La artista pop ha recurrido a su cuenta de Instagram en diversas ocasiones para exhibirse sin ropa, lo cual ha generado cierta desaprobación entre varios de sus seguidores.

Debido a esto, Britney Spears decidió desactivar la opción de comentarios en sus publicaciones.

La intérprete de ‘Toxic’ subió a su cuenta de Instagram la imagen con el mensaje: ‘Solo soy yo’. Sin embargo, llama la atención que pese a su conservada figura, la foto deja ver su rostro casando.

La mirada agotada contrasta con su figura. Intenta esbozar una sonrisa y refleja todo lo que ha atravesado los últimos meses.

Spears también ha justificado por qué sube este tipo de fotos en su red social.

“Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta hacerme fotos desnuda o con vestidos nuevos… pero creo que si hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces, pinchados y posados para la aprobación de otras personas, entenderían que me divierte mucho posar como me siento sexy y hacerme mi propia foto”, escribió la cantante en su libro de memorias ‘The woman in me’.