El desarrollo del capítulo 78 de ‘Yo me llamo’ abrió la puerta a varias presentaciones destacadas entre los concursantes que se mantuvieron en pie después de las primeras eliminaciones.

Allí estuvo el doble de Carin León, que antes hizo llorar a Amparo Grisales por una interpretación y cuya personificación ha mejorado, a pesar de que se dedica a un oficio lejano a la música.

Video de doble de Carin León en ‘Yo me llamo’ hablando sobre su vida

Así fue como el cantante colombiano sorprendió con el relato de su realidad por fuera del concurso de canto e imitación de Caracol Televisión, con lo que se abrió sobre sus primeros años de vida.

Así ha sido la vida del doble de Carin León por fuera de Yo me llamo pic.twitter.com/kjUPOey2j8 — Ana (@PuraCensura) November 28, 2023

El imitador del artista mexicano acudió a su cuenta personal de Instagram para mostrar algunos detalles de su vida personal y publicar ese video, replicado desde una cuenta de X.

Lee También

¿Quién es el doble de Carin León, de ‘Yo me llamo’?

Juan Carlos Parra, nombre del imitador de Carin Meón relató en el programa de canto e imitación de Caracol Televisión cómo fueron sus humildes orígenes y su dura historia de vida.

“He crecido en un hogar desde muy pequeño con mi padre y él tuvo que coger el rol de papá y mamá, enseñándome muchas cosas, entre ellas, a trabajar, a ganarme la vida honradamente”, contó.

El hombre que derrotó a Shakira en el reto de ‘Yo me llamo’ dio sus primeros pasos lejos de los escenarios, pero en medio de una pasión que deja plasmada en tarima.

“Por herencia de mis abuelos, mi papá me enseñó desde muy niño este arte de la jardinería, de sembrar vida, de llevar color y luz los bellos paisajes de nuestra Colombia”, recordó.

El padre del imitador de Carin León revivió esos duros momentos que pasaron en la infancia del artista, al que le enseñó la manera para salir adelante en medio de la adversidad.

“A mi hijo lo crie desde los ocho meses porque mi esposa nos dejó en ese tiempo y tuve que ser papá y mamá. En ese momento tampoco sabía ni cómo cambiar un pañal o como preparar un tetero y pues tuve que aprender a hacer muchas cosas con él para sacarlo adelante. Mi papá nos enseñó un refrán de que a los hijos no había que darles el pescado sino entregarles la carnada para que ellos mismos pesquen. Eso es lo que le he venido enseñando desde que me lo entregaron”, indicó.

De ahí, para finalizar, el padre del concursante de ‘Yo me llamo’ exaltó ese apoyo que le dio para encaminarse hacia el ámbito artístico, que ahora lo llevó a un buen puerto.

“Desde hace muchos años también le he enseñado el arte de la música. Mi papá y mis abuelos fueron los primeros músicos acá en Piedecuesta, Santander, y cuando escucho a mi hijo cantar siento una satisfacción inmensamente grande. Me coloco como Amparo Grisales y me erizo”, concluyó.

Así, al darse cuenta de su parecido a Carin León, empezaron a enfocarse en el personaje que ahora lo ha llevado a brillar, al punto de conmover a Amparo Grisales.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.