Antes de que Britney Spears se convirtiera en una de las figuras del pop más influyentes del mundo, fue una chica Disney, actuando en Mickey Mouse Club, compartiendo reparto con el protagonista de La la land, Ryan Gosling. Diez años después, los intérpretes se volvieron a encontrar, a pesar de que sus vidas a los veinte se habían tornado muy diferentes, coincidieron en el casting de la película ‘The Notebook’, en español, ‘Diario de una pasión’.

El momento que quedó captado por las cámaras del equipo de producción fue compartido este lunes luego que el director de casting, Matthew Barry, cediera el vídeo al periódico británico Daily Mail. El fragmento se evaluó en el 2021 por un millón de dólares en eBay. Las expectativas eran altas y por fin los fanáticos pueden disfrutar de la actuación de la joven Britney, quien afirmó en su libro que en su vida nunca hubo drogas ni alcohol, mientras ve a los ojos a Gosling, recitando el diálogo en el que Allie, el protagónico, le informa a Noah que se casará con otro hombre.

“Britney no solo era buena, era fenomenal. Fue una decisión difícil, Britney nos dejó a todos boquiabiertos”, recordó Barry. “Ella trajo su mejor carta ese día”. Para el papel la decisión se disputaba con otras estrellas como Amy Adams, Scarlett Johansson y Jessica Biel, sin embargo, fue Rachel McAdams quien terminó interpretando a Allie.

Sobre la audición, la cantante, quien anduvo a caballo en toples durante sus vacaciones en México, se refirió al respecto en su libro y se mostró agradecida de no haber obtenido la actuación estelar. “Aunque hubiera sido divertido volver a conectar con Ryan Gosling después de nuestro tiempo en el Mickey Mouse Club, me alegro de no haberlo hecho. Si lo hubiera hecho, en lugar de trabajar en mi álbum In the Zone, habría estado actuando como una heredera de los años 40 día y noche”, escribió.

También se refirió a la metodología de inmiscuirse en el papel lo suficiente para no distinguir su personalidad de la del personaje, problema que padeció en la cinta Crossroads en la cual interpretó a Lucy, la protagonista. “Algunas personas actúan con el método, pero normalmente son conscientes del hecho de que lo están haciendo. Pero yo no tuve ninguna separación en absoluto. Terminé caminando diferente, portándome diferente, hablando diferente. Fui otra persona durante meses mientras filmaba Crossroads. Aún hoy, apuesto a que las chicas con las que filmé esa película, piensan: ‘Ella es un poco… peculiar’. Si pensaban eso, tenían razón”.

En su libro, la cantante se refiere a distintos momentos de su vida, incluidas sus relaciones pasadas y los problemas que pasaba a raíz del acoso de la prensa. El lanzamiento se dio oficialmente el 23 de octubre en su versión original, se espera que a partir del jueves 26 de octubre se dé inicio a la distribución del ejemplar traducido en los países de habla hispana.

