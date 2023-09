La famosa princesa del pop, Britney Spears ha vuelto a generar escandaló tras hacer algunas publicaciones en las redes sociales, la cantante mostró que aprovechó sus vacaciones en México, donde aprovechó para hacerse un tatuaje en serpiente en la espalda baja y cabalgar a caballo sin mucha ropa, provocando polémica.

Fue durante su visita en el desierto de Sonora, México dónde la cantante decidió tatuarse la espalda baja, para presumir el nuevo arte en su piel, Britney vistió unos pequeños shorts blancos, un top color amarillo, sombrero y gafas oscuras, pero parece que había mucho calor y decidió quitarse la blusa.

La cantante uso sus redes sociales para compartir su tatuaje, mismo que después presumió quitándose el top mientras cabalgada junto a sus acompañantes, esto generó mucha polémica en redes sociales, pues usuarios señalaron que Spears necesita ayuda profesional; argumentando que su actuar no es normal.

En el video compartido por la cantante se puede apreciar a la cantante de espaldas para evitar que su cuenta sea penalizada por Instagram. Personas señalan que la cantante es libre de hacer lo que desee, pues aseguran que ella es mayor de edad y sabe que si puede y que no debe hacer.

Britney no ha comentado nada al respecto, pero varios medios de comunicación han señalado este actuar de la cantante. Por el momento, las redes sociales se han divido en quienes defienden a la artista y quienes no, por lo que se espera que, en los siguientes días, Spears comente está situación, misma que llegó tras anunciar su separación de Sam Asghari.

