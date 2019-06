Los organizadores, que se han llevado cientos de burlas y tienen un gran número de detractores por su irrespetuosa propuesta, usaron (sin previo aviso) la imagen del actor de Hollywood para competir con la ya conocida bandera arcoíris.

Según People, dicho acto no fue bien tomado por la estrella, pues apenas se enteró de lo que estaba ocurriendo habló con sus abogados, quienes aseguraron que no permitirían que se utilice el nombre de Pitt y que tomarían acciones legales.

La insignia de la iniciativa tenía el rostro de Brad y allí aseguraban que él era un ejemplo de cómo debería ser un hombre heterosexual estadounidense. También anunciaban que de ahora en adelante sería su “mascota” y dijeron en su portal:

La organización del ‘Straight Pride’, como llamaron al evento, retiró al artista de su página web y en su lugar ahora hay dos sellos: uno que dice “redactado” y otro que lleva la palabra “censurado”.

Cabe recordar que Brad no es el único que ha mostrado su inconformidad con esta iniciativa, pues hace algunos días Chris Evans escribió en su cuenta de Twitter:

Wow! Cool initiative, fellas!! Just a thought, instead of ‘Straight Pride’ parade, how about this: The ‘desperately trying to bury our own gay thoughts by being homophobic because no one taught us how to access our emotions as children’ parade? Whatta ya think? Too on the nose?? https://t.co/gaBWtq2PaL

— Chris Evans (@ChrisEvans) June 5, 2019