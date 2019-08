En una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, de Canal 1, la mujer recordó que Mauro es de esos hombres que se preocupaba de más por su apariencia física y que hasta detallaba mucho la de ella.

“Se fijaba en mi cabello, en mi maquillaje, en mi ropa. […] Sí, para mí era algo extraño que hablara con personas con una condición diferente a la mía, que tuviera amistades trans, amigos de su mismo sexo y que no solo buscaban una amistad con él”, explicó.

Después de analizar su pasada relación con Urquijo y ver que ahora él se va a casar con la modelo María Gabriela Isler, una mujer trans, Bibiana tiene un panorama más claro.

“De pronto, él tenía una identidad diferente, de pronto no había salido del clóset. […] Gratis no puede ser que 3 matrimonios y 2 noviazgos le hayan funcionado”, agregó Penagos.

La periodista del medio quiso saber su opinión respecto de lo que dijo un familar del actor hace tiempo, quien relacionó su cambio de preferencia sexual con el problema mental que él padece.

“No estoy de acuerdo en que Mauro tenga una preferencia diferente a la heterosexual por una enfermedad. Este tema no puede seguir siendo un tabú. Él descubrió su identidad sexual, y eso no es malo. Lo que no es bueno es querer tapar el sol con un dedo”, añadió.

Penagos también aprovechó el espacio con el medio para enviarle un mensaje a Urquijo: