En entrevista con ‘Lo sé todo’, una persona que prefirió mantener oculta su identidad, aseguró que a todos en la familia les preocupa mucho la actual situación del actor, “porque él debe estar en constantes citas médicas, debe estar bajo supervisión de terapias psicológicas, terapia psiquiátrica, con neurólogos […] Porque él quedó con una afectación en su cerebro bastante grave, compromete muchas áreas importantes de su funcionamiento cognitivo”.

En conversación telefónica en directo con el programa, la familiar de Mauro Urquijo dijo que aunque él ha recuperado mucho su parte motora, “su parte de las funciones cognitivas, las funciones que nos hacen tomar decisiones, controlar impulsos, planear, tener conciencia de nuestra situación, de nuestro entorno, está muy afectado en él. Él no es consciente de su déficit, él no es consciente de su situación, él aparentemente se siente bien, él aparentemente se ve bien”.

La entrevistada asegura que la familia no sabe nada de la persona con la que está Mauro, que un día “sin aviso alguno, llegó con la pareja que dice tener ahora y se fue. Se fue, no supimos ni su nombre real, ni dirección […] No sabemos nada de ellos. A veces marcamos y no contesta”.

De igual forma, la familiar de Urquijo aseguró que hay varias señales que indican que María Gabriela Isler le está manejando el teléfono a Mauro: “Ha escrito varios mensajes y tú sabes cuando una persona escribe un mensaje, cuando tu familiar es la persona que te envía el mensaje. Por la rapidez con la que escribe los mensajes; Mauricio tiene la mano derecha afectada, él no tiene buena movilidad, entonces sabemos que no es él quien está escribiendo. Por esto decimos que ella está manejando redes, porque él no publica fotos, no publica comentarios”.

Cuando Ariel Osorio le preguntó si pensaba que estaban presionando a Mauro para actuar como lo está haciendo, ella respondió que no podría asegurar algo así, pero que lo que sí sabe es que “Mauro no está capacitado para tomar decisiones de esta índole. Mauro no está en capacidad de sostener relaciones sentimentales. Mauro no está en capacidad de trabajar, de planificar. Él perdió un porcentaje muy alto de sus capacidades cognitivas y esto hace que él no sea la persona idónea para tomar estas decisiones”.

Además, añadió que el actor “tiene impulsividad, comete actos sin reflexión, sufre de depresión, ansiedad, cambios de estado de ánimo”.

Al final, le expresó el cariño que le tienen y que es “una persona muy importante para nosotros, que nos preocupamos por ti, por tu salud, que queremos verte bien, que queremos que las decisiones que tomes sean las mejores para tu vida. En este momento no estamos seguros de que esta decisión sea la mejor, pues uno no puede decir que ama y que está enamorado de una persona que no conoce realmente”.

Las declaraciones se pueden escuchar completas en el video que publicó ‘Lo sé todo’ en su página.