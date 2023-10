‘Sábados felices’, que presentó su parodio de Amparo Grisales, tiene en el personaje de ‘Barbarita’ a uno de sus íconos, por lo que una anécdota de César Corredor sobre el coqueteo de un hombre no pasó desapercibida.

Video de César Corredor contando que a ‘Barbarita’ le coqueteó un empresario

El humorista contó en la emisión de ‘La tele letal’ del martes 10 de octubre, replicada en la cuenta de YouTube de Red Más, la manera en la que un empresario se interesó en su interpretación de señora.

Así como en otra ocasión confesó que Nacional lo salvó, a pesar de ser muy hincha de Millonarios, ahora se sinceró ante el inesperado percance en el que se vio cuando estaba con su personaje.

Dueño de un negocio en Gran Estación, el comediante sorprendió a Martín de Francisco cuando le preguntó si algún hombre le había coqueteado al verlo disfrazado en su papel de mujer anciana.

¿Qué empresario le coqueteó a ‘Barbarita’, de ‘Sábados felices’?

“El viejito que me pretendió en Cartagena no sabía, no veía televisión y era importante, era dueño de varios supermercados”, contó ‘Barbarita’ sobre el hombre que lo cortejó.

Corredor explicó cómo fue la escena en la que el empresario, del que no ofreció más detalles para identificarlo ni la fecha en la que se presentó el hecho, le coqueteó.

“El tipo llegó y me dijo: ‘Señora, la puedo invitar a un trago’. [Y le respondí]: ‘Señor, qué pena pero es que ahoritica me toca irme a presentar’. Me dijo: ‘Pero, por favor, la espero’. Y me esperó”, relató.

El humorista contó que después llegó sin el disfraz de mujer que hace parte de su personaje y, al sentarse al lado del mencionado empresario, el hombre le indicó que estaba “reservado para una persona muy especial”.

“Me levantó de ahí, me hizo levantar de ahí”, remató Corredor, al aclarar que de esa manera terminó la particular escena, en la que bromeó al decir que en la actualidad cedería a esas pretensiones.

