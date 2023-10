‘Don Jediondo’ es uno de los comediantes con mayor reconocimiento del país, pues su talento ha cautivado diferentes audiencias tanto en radio como en televisión.

Sin embargo, el inicio del comediante, cuyo nombre de pila es Pedro González, no fue nada fácil, ya que llegó a Bogotá muy joven a hacer diferentes oficios para salir adelante.

En el programa ‘Baravíssimo’, que salió al aire este primero de octubre, ‘Don Jediondo’ contó que su primer trabajo fue en una empresa que instalaba el cableado de energía en los municipios aledaños a la capital y allí era el encargado de medir los cables de luz caminando y transportando un carrito.

“Mi primer trabajo cuando llegué a Bogotá fue en Mosquera, estaban remodelando las cuerdas de la luz y tenía que medir los cables. Me dieron un carrito y a diario me caminaba unos 20 kilómetros porque estaban cambiando todo el cableado. Tenía 17 años“, dijo en un principio González.

Asimismo, el comediante recordó cómo fue su llegada a la televisión colombiana, luego de incursionar en la radio, donde comenzó leyendo noticias en Caracol Radio.

“Venía de una crisis emocional porque en el año 92 leía noticias en Caracol Radio y el periodista Edgar Artunduaga me sacó porque no le gustaba que imitara a Cristobal Américo Rivera… Mi alternativa era presentarme a ‘Sábados felices‘”, precisó.

‘Don Jediondo’ comentó en el programa de Citytv que decidió presentarse a ‘Sábados felices’, formato en el que le fue muy bien puesto que ganó 3 concursos.

No obstante, el comediante aseguró que su participación en el popular espacio de humor fue clave para que Hernán Orjuela se fijara en su talento y lo llevara al programa ‘No me lo cambie’, donde le pagaba 10.000 pesos y fue punto de inflexión en su carrera.

“Me presenté a ‘Sábados felices’ y me gané 3 programas, uno de esos programas lo vio Hernán Orjuela. Un día, estando en la casa sin hacer nada, me llamó Hernán al teléfono fijo y me dijo que le gustaría hacer una sección en ‘No me lo cambie’ llamada ‘Los boyaquitos’. Me dio un platal por eso, como 10.000 pesos en ese entonces, y eso para mí era muy bueno. Ahí empezó mi sueño”, finalizó.