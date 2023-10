‘Se dice de mí’, en su emisión del 30 de septiembre, sacó a relucir la dura historia de un actor que tiene una entrañable amistad con Dago García y Fernando Solorzano, entre otros referentes de la televisión colombiana.

Jorge Alfredo Sánchez, conocido como ‘Salsa’ por su afición a ese género musical, se catapultó en la pantalla chica de la mano de ambos cuando tuvo su primer papel en Punch, con ‘Cambalache’.

El propio artista, que también es amigo desde hace años de Juan Carlos Villamizar, productor de Caracol Televisión, se sinceró para hablar de las razones por las que, en palabras del mencionado magacín, “cayó muy bajo”.

De hecho, el artista contó, en medio de sus adicciones a las drogas y al alcohol en el pasado, cuál fue el punto que llevó a que ese canal tomara la decisión de vetarlo hace varios años.

Jorge Alfredo Sánchez,’Salsa’, dijo por qué fue vetado de Caracol

‘Se dice de mí’ exaltó que “su indisciplina, el consumo de las drogas y la falta de compromiso con su trabajo actoral” llevaron a la radical determinación en 2008 por una grabación.

“Un día grabando la novela ‘Oye, bonita’, estábamos en Girardot (Cundinamarca), en una cárcel. Estábamos con muchas escenas y yo estaba todo estresado porque eso nada que rendía y el director daba muchas vueltas para una escena y eran 25 y lo le hice el reclamo, él me respondió que era el director y yo lo mandé para el carajo. Dejé la novela tirada”, recordó.

Sánchez reconoció que su actitud, aparte de que no cumplía con las obligaciones propias de cualquier trabajador, también trajo una complicación adicional a la producción.

“En Caracol no me la perdonaron porque dijeron: ‘Este man cómo es de irresponsable, nos va a dejar tirados’. El problema fue que dejé mi última escena en punta y no había cómo resolverla”, remarcó.

Dago García, vicepresidente de producción y contenidos de Caracol Televisión, reconoció que no tuvo argumentos para defender a su amigo, por algo que “era indefendible”.

El actor que quedó por fuera de la televisión colombiana profundizó su drogadicción cuando se trasladó de manera definitiva a una olla, donde llegó a convivir con las personas en ese espacio en medio de sus adicciones.

“Estaba entregado a mi vida a que me llevara el demonio, más o menos”, aseguró ‘Salsa’, cuya realidad lo alejó a tal punto de su familia que incluso no asistió a una celebración de cumpleaños en su honor, a pesar de que su mamá fue a buscarlo para que fuera con sus seres queridos.

Celebridades como el actor Fernando Lara, el cantante Danny Marín y Juan Carlos Villamizar, productor de Caracol Televisión, recordaron lo dura que fue esa época en la que tuvo la salvación con una mujer.

Myriam Medina, quien actualmente es su esposa, lo encontró en ese espacio y le ofreció su ayuda para llevarlo a un nuevo estilo de vida, hecho que ahora lo tiene de nuevo enfocado en labores artísticas.

De hecho, ‘Salsa’ ha participado como libretista y colaborador de nuevo con Caracol Televisión, con lo que salió de ese duro punto que llevó a un veto de cinco años.

