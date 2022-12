Pareciera que Bad Bunny no tiene límites y por eso por tercer año consecutivo se convierte en el más escuchado en la plataforma de Spotify. Una vez más, el intérprete de ‘Safaera’ encabeza la lista de los artistas en ‘Spotify Wrapped’, un resumen que hace la misma aplicación cada año para dar a conocer a los oyentes quiénes son los artistas y las canciones más escuchadas y con más reproducciones por los usuarios.

Sin duda, el 2022 ha sido un año completamente exitoso para el cantante, quien se ha convertido en todo un símbolo del género urbano, tanto así que, en medio de su gira mundial, ha agotado cada país al que visita gracias al exitoso álbum que lanzó durante el año llamado ‘Un verano sin ti’, el cual lo convirtió en el primer trabajo completamente en español nominado a los Premios Grammy, evento que se realizará en el 2023.

“Para todas las personas que me estuvieron escuchando todo el año. Gracias por siempre. Aquí les dejo un regalo junto a papá Arca”, mencionó el artista en sus redes sociales en forma de agradecimiento y, para también promocionar su nuevo tema al lado del artista Arcangel, tema del que en redes sociales aplauden ya que siente que en esa canción volvieron a escuchar al Benito de hace unos años.

Lo cierto es que ahora, mientras el puertorriqueño realiza sus conciertos por el mundo gracias a su tour, ha llegado la hora de presentarse en Guatemala, donde no ha tenido una muy buena experiencia ya que en medio de su show se dio dos fuertes golpes. La escena ocurrió mientras interpretaba su canción ‘Neverita’, pues el artista intentó correr unos centímetros y en ese entonces cae al suelo, aparentemente se habría resbalado con algo del escenario.

Los fanáticos que presenciaron el hecho, fueron quienes se encargaron de publicar videos sobre las dos caídas, pues no solo fue una, sino a los pocos segundos volvió a resultar en el piso. “Lo mejor de la caída fue saber que sí canta en vivo”, “ni Bad Bunny se salva”, “bueno, haré que me caigo de nuevo para disimular”, “no dejó ni el micrófono”, “cómo se volvía a caer”, “despedido el que no secó el piso”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.

Sin embargo, también se ha hecho viral un video en el que presuntamente el cantante se enoja con su equipo de sonido en medio de su show al ver que no funciona correctamente su micrófono y, de hecho, pide cambio de este para tirarlo al suelo una vez le dan uno nuevo. Aunque, también algunos de los internautas aseguraron que podía deberse a que después de la caída no funcionó de manera correcta, así que lo lanzó no de grosero sino al no servir, no obstante, muchos criticaron su acto al no tener “educación”, según muchos.

“Creo que se arruinó por la caída que tuvo”, “no entiendo por qué se ve profesional eso de tirar las cosas, no sé desde cuándo un comportamiento tan altanero se puede defender, siempre hay un error implícito en todas cosas, he visto artistas reaccionar de una mejor manera, he pensado dejar de escuchar a este tipo”, comentaban algunos usuarios de TikTok al ver el gesto del boricua.