Sin duda, este año para Bad Bunny ha sido todo un reinado en la música, pues no solo su último álbum ‘Un verano sin ti’, sino que también su éxito con la gira que actualmente realiza a nivel mundial, ya finalizó Estados Unidos y ahora se encuentra en sus shows por América Latina.

(Le puede interesar: Pantalón de Bad Bunny le jugó una mala pasada en pleno concierto de México)

El cantante de ‘La neverita’, además lidera nominaciones de premios musicales, listas en las que se encuentran grandes intérpretes como Beyoncé, Drake y Taylor Swift, así como ocurrió para el listado de American Music Awards de este año, premiación que se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre. El artista llegó a recibir cinco nominaciones en total y los fanáticos le han aplaudido el talento que tiene votando por él en el sitio web oficial de los premios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Johnny Torres 🗣️ (@johnnytorres_oficial)

Ahora, el cantante del género urbano ha sido elegido como artista del año por la plataforma musical Apple Music, la razón ha sido el “llevar la música latina a una audiencia global masiva”. La plataforma publicó en su perfil de Twitter el anuncio acompañado de un video en el que el boricua era protagonista.

“Yo cuando empecé no tenía ningún tipo de fan base, o sea, a nivel mundial. Yo soy agradecido con todo lo que he logrado y todo lo que he vivido”, dice el puertorriqueño, quien se deja ver agradecido ante el reconocimiento obtenido. Sin embargo, ese no fue el único video publicado por Apple Music, ya que también existe el clip en el que oficialmente le entregan la placa de artista del año: “Gracias, no sabía que me iban a dar esto. Como siempre digo, todo lo que yo hago yo voy por ahí siendo yo y haciendo mi música, sintiendo las cosas. Por eso, porque los siento es porque me gusta, esto es parte de todo esto, de esa energía que intercambio con la gente y de hacer las cosas de corazón”, se escucha decir al conejo malo.

(Lea también: ¿Vuelve RBD a los escenarios? Reviven rumores de una nueva gira de la banda en 2023)

En la descripción Apple hace un gran reconocimiento al artista: “Se ha convertido en un símbolo de la migración de la cultura latina a la corriente principal global, remodelando la apariencia, el sonido y la sensación del pop moderno simplemente siguiendo a su propia música. La superestrella puertorriqueña es Apple Music Artista del año”, fue el mensaje que reconoció la compañía.

Lee También

Y es que, además de su talento este año también ha sido totalmente polémico para el boricua, sobre todo por las acciones que ha hecho en medio de sus conciertos lo que ha dado de qué hablar.

Así como sucedió hace poco cuando en medio de su show decidió besar a un hombre y a una mujer, lo que para muchos de sus fanáticos demostraba que se estaba declarando abiertamente bisexual, aunque para muchos simplemente se trató de un performance que ya tenía realizado, además que él siempre ha sido muy abierto con sus pensamientos ante su sexualidad, aunque nunca ha confirmado sus preferencias.