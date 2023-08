Los dictámenes de la muerte de Leandro De Niro Rodríguez, un joven de 19 años y nieto del actor reconocido Robert de Niro que falleció el 2 de julio, ya se hicieron públicos. El joven fue encontrado sin vida sentado en una silla en su departamento. Lo encontró un amigo, que fue a buscarlo, preocupado.

Leandro atravesaba problemas de adicción. Esto lo comprobó la causa de muerte que se estableció fue por una sobredosis. De acuerdo con el informe, el joven consumió una mezcla de cocaína, fentanilo y ketamina, un cóctel altamente tóxico. También, al parecer, mezcló sedantes bromazolam y alprazolam, una droga contra la ansiedad que venden bajo el nombre de Xanax.

Este dictamen refleja aún más la actual crisis de adicción que atraviesa Estados Unidos y específicamente con la droga fentanilo, una de las más letales y peligrosas en la actualidad.

En ese mismo mes fue detenida una mujer de 20 años llamada Sofia Haley Marks, acusada de haberle vendido al nieto de Robert De Niro las pastillas que le causaron la muerte.

En una corte de Manhattan, el fiscal Damian Williams aseguró que ella vendía falsas píldoras de oxicodona (un opioide adictivo) y que debían arrestarla porque las distribuía aunque supiera que podría provocar la muerte de sus clientes.

De hecho, en la investigación del caso se encontraron mensajes de texto entre Sofia Haley Marks y Leandro De Niro Rodríguez. Ella le advirtió al joven que las pastillas eran peligrosas y de hecho, cuando el joven las iba a consumir, ella le escribió “u good?” (¿estás bien?), una pregunta que no tuvo respuesta.

La muerte de Leandro le causó gran aflicción a la joven, pero comprobaron que no dejó de vender. Solo seguía asegurando que eran pastillas peligrosas.

Drena De Niro, este 9 de agosto publicó un mensaje emotivo sobre la partida de su hijo de 19 años. Ella aseguró que su hijo no sabía que consumiría fentanilo y, aunque la gente que le vendió la droga le advirtieron de los peligros, eso no era suficiente para salvarle al vida. Mejor no venderla en lo absoluto.

También, se refirió a los comentarios a los que ha sido expuesta, ya que muchas personas la han culpado a ella y a su familia por la adicción a las drogas que tenía su hijo. Más allá de comentarios odiosos y de los rumores, la mujer expresó que ojalá la atención que han recibido como familia, se enfocara en la problemática de las drogas en Estados Unidos.

La mujer de 51 años es hija de la actriz Diahnne Abbott y durante su matrimonio con Robert De Niro, el hombre la adoptó.

El joven, por su parte, también era actor al igual que a su abuelo y apareció en producciones como ‘A star is born’ con Bradley Cooper y Lady Gaga en 2018.