Robert de Niro sorprendió este martes al anunciar que acaba de tener a su séptimo hijo. Lo hizo en una entrevista con el canal ET Canadá, aunque se desconocen más detalles.

El actor fue invitado a hablar de su más reciente película About my father y ahí entregó la noticia sobre “sus propios deberes como padre, diciendo que acaba de tener un bebé”, detallan en The Hollywood Reporter (THR).

Tras este anuncio, los medios norteamericanos contactaron a su representante para reconfirmar la noticia y este precisó que sí es cierta, pero que no se darán más detalles ni declaraciones, y ni siquiera el nombre de la madre.

THR precisó que la más reciente relación de De Niro fue con Tiffany Chen, una instructora de artes marciales que trabajó con él en la película Pasante de moda: “El mes pasado, los paparazzi captaron imágenes de De Niro y Chen (con barriguita de embarazada) saliendo de Giorgio Baldi en Santa Mónica con Billy Crystal y Harvey Keitel”.

Cuántos hijos tiene Robert de Niro

Con este nuevo bebé en la familia ya completa siete hijos. La primera esposa de De Niro fue Diahnne Abbott y ambos tuvieron un hijo llamado Raphael, de 46. Ella tenía una hija de una relación anterior, que De Niro adoptó y hoy tiene 51 años, llamada Drena. Sin embargo, la pareja se divorció en 1988.

En 1995, el artista tuvo a los gemelos Julian y Aaron con su exnovia Toukie Smith, pero también tiene un hijo de 24 años llamado Elliot y otra hija de 11 años llamada Helen Grace, de su otro matrimonio con Grace Hightower, con quien tuvo una relación entre 1997 y 2018.

“El tema de la paternidad surgió orgánicamente durante la entrevista con ET Canada, y enlaza estrechamente con el tema de la película, protagonizada por Sebastian Maniscalco, ya que De Niro compartió su opinión sobre la mejor manera de guiar a los hijos”, reseña THR.