green

Entre la noche de este jueves y la mañana del viernes, el nombre del ‘influenciador’, que hace poco arremetió contra ‘la Segura’, se multiplicó en la red social porque volvieron a circular viejos audios en los que se escuchaba a Lorena Esteban pedir que la dejara en paz, y donde también contaba que él la había dejado “sola” cuando estuvo embarazada.

Aunque muchos piden que se deje de normalizar la violencia y otros expresan su desconcierto porque no ha pasado nada con las denuncias que varias mujeres han hecho en contra de Arrieta, la implicada se manifestó en Instagram sobre el tema.

En la historia que subió Lorena, ella misma pide que no la “molesten” y recordó que unos audios no son prueba de nada, lo que respondería a la duda de muchos sobre las múltiples acusaciones en contra de Nicolás Arrieta, que no han trascendido.

Esta es la publicación de Lorena Esteban sobre los audios que recircularon en las últimas horas, seguida de las grabaciones y algunas reacciones de tuiteros:

No sé quien sea Nicolás Arrieta, pero lo que sí sé es que es tremendo hijueputa. pic.twitter.com/qDVclhxU2m — Físico Impuro® (@FisicoImpuro) October 2, 2020

Todos sabíamos que #NicolasArrieta es un maltratado psicológico eso no es novedad, eso no justifica atacar a una nueva víctima, si dejar de ser víctima fuera fácil no existiría el maltrato en las relaciones, le mando toda mi fuerza y apoyo a esta chica este donde. ❤️ — LoQueTeEspera (@Mariia_RD) October 2, 2020

#nicolasarrieta explicando por qué tiene 20 demandas por maltrato xdxd pic.twitter.com/xXFjGhklMF — Juan Murcia,🍁 (@Juanmurciaxd2) October 2, 2020

Miren, esto de Arrieta es como lo del Among Us, sí? Si 5 personas acusan a la misma persona de impostor, qué hace usted? Vota al que están acusando o vota a quien lo acusa? #NicolasArrieta pic.twitter.com/IfkwbYzfcH — Alexandra Maldonado (@Alexand08039026) October 2, 2020

No entiendo cómo gente defiende a Nicolás Arrieta, DIOS MIO QUE YA VAN 5 DENUNCIAS. Abran los ojos y no normalicen la violencia.#NicolasArrieta — Alexandra Maldonado (@Alexand08039026) October 2, 2020

¿Cómo respondió Nicolás Arrieta a los señalamientos?

El joven no dijo nada explícito, sino que prefirió usar una escena de ‘Los Simpson’ para manifestarse al respecto.

De igual forma, escribió trinos en donde pidió a la gente no meterse en lo que no conoce y hasta respondió a la actriz porno Amaranta Hank, que deseó que las víctimas le pierdan el miedo “para que procedan”, como se puede ver en los siguientes tuits.

No te metas, donde no conoces. — Nicolás Arrieta (@nikoarrieta) October 1, 2020