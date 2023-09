E.T. es para muchos de nosotros, una de las mejores cintas de ciencia ficción que se han hecho jamás, se trata de una producción de Steven Spielberg que se estrenó en el ya lejano 1982 y que protagoniza Henry Thomas, actor que actualmente tiene 52 años y evidentemente, ya no es el mismo niño inocente que vemos en el filme.

E.T. narra la historia de un niño llamado Elliott que hace amistad con un pequeño extraterrestre llamado E.T. El niño y sus hermanos tratan de ocultar a E.T. de las autoridades mientras intentan ayudar al extraterrestre a regresar a su hogar. La película es una emocionante aventura sobre la amistad, la familia y la conexión entre diferentes mundos.

Henry Thomas nació el 9 de septiembre de 1971 en San Antonio, Texas, Estados Unidos. A una edad temprana, su actuación en E.T. lo catapultó a la fama como un talentoso actor infantil. A lo largo de su carrera, Thomas ha demostrado ser un actor versátil y ha continuado trabajando en la industria del cine y la televisión, estableciéndose como un actor maduro y respetado.

El actor se ha alejado poco a poco de la actuación y aunque consolidado, parece que busca una vida más tranquila, pues se ha establecido en una granja en Oregón, por supuesto que ya no es el mismo niño que vimos en pantalla, el actor es un hombre al que se le puede ver el paso del tiempo, pero que aún conserva la mirada misteriosa y la singular sonrisa que lo caracteriza.

¿En qué más ha trabajado Henry?

Por supuesto que su nombre y su talento fueron requeridos para otros proyectos de más renombre y ello lo ha llevado a trabajar en producciones como, por ejemplo:

Legends of the Fall (1994): Thomas interpretó el papel de Samuel Ludlow en esta película épica protagonizada por Brad Pitt y Anthony Hopkins.

Gangs of New York (2002): Apareció en este drama dirigido por Martin Scorsese, donde compartió escena con Leonardo DiCaprio y Daniel Day-Lewis.

The Haunting of Hill House (2018): Henry Thomas desempeñó un papel en esta exitosa serie de terror de Netflix, basada en la novela homónima de Shirley Jackson.

Doctor Sleep (2019): Participó en esta adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King, que sirve como secuela de El resplandor, interpretando a un personaje clave.

The Haunting of Bly Manor (2020): Henry Thomas volvió a trabajar con Netflix en esta serie de terror antológica, que es una especie de secuela espiritual de The Haunting of Hill House.

