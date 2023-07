El famoso creador de contenido conocido como ‘Tulio Recomienda’ fue invitado a ‘The Juanpis Live Show‘, donde habló de diferentes temas, entre ellos sus múltiples fracasos, pero también de la que consideró su fórmula para alcanzar el éxito.

En medio de la charla con ‘Juanpis’, el ‘influenciador’, reconocido por ayudar a pequeños negocios de comida, se refirió al proyecto musical que emprendió siendo muy joven, y recordó entre risas la portada de su disco ‘Sudores’, “es el famoso disco por el que todavía hoy en día me hacen bullying en las redes sociales”.

También contó que estuvo inmerso en la mecánica automotriz y admitió que tuvo varios fracasos, hasta que descubrió la manera de cambiar el mundo a su favor, acudiendo a la programación neurolingüística.

“Yo dije: el peor enemigo que tengo es la mente, esta vaina hay que solucionarla, voy a ‘auto hipnotizarme’. De hecho, pensé que me había inventado algo importante hasta que lo dije en un programa de televisión y una amiga psicóloga me dijo: no seas idiota, eso se llama programación neurolingüística, no te inventaste nada, llegué solo a ella”.